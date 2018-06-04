На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства

Информация о минировании 5 бизнес-центров во Львове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается, сегодня утром правоохранители получили информацию о минировании зданий бизнес-центров, расположенных во Львове на улицах: Героев УПА, Промышленной, Богдана Хмельницкого, Шевченко и Зеленой.

"По адресам выезжали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, а также работники других соответствующих служб - взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители принимают необходимые меры для установления лица, сообщившего о "минировании", решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове "заминировали" 5 бизнес-центров. Сообщение о "минировании" бизнес-центров во Львове поступали 29, 30, 31 мая, а также 1 июня.