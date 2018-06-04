Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження

Інформація про замінування 5 бізнес-центрів у Львові не підтвердилася. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як зазначається, сьогодні вранці правоохоронці отримали інформацію про замінування будівель бізнес-центрів, розташованих у Львові на вулицях: Героїв УПА, Промисловій, Богдана Хмельницького, Шевченка та Зеленій.

"За цими адресами виїжджаали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб - вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці вживають необхідні заходи для встановлення особи, яка повідомила про "мінування", вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові "замінували" 5 бізнес-центрів. Повідомлення про "замінування" бізнес-центрів у Львові надходили 29, 30, 31 травня, а також 1 червня.