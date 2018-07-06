Інформація про замінування 15 будинків у Харкові не підтвердилася

Для перевірки інформації про замінування 15 будинків у Харкові було евакуйовано 50 громадян

Інформація про замінування 15 будинків в різних районах міста

Харкова не підтвердилася. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Харкові.

Як повідомляється, було евакуйовано 50 громадян і перевірено 32 983 кв. метрів приміщень, але вибухових речовин не виявлено.

Як відомо, 6 липня близько 9 годин дня в поліцію надійшло повідомлення про закладення вибухівки у приміщеннях п'яти приміщень бізнес-центрів, п'яти магазинів комп'ютерної техніки та п'яти фітнес-центрів, розташованих у різних районах міста.

"Для перевірки повідомлень на місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові замінували 15 будівель. Але ця інформація не підтвердилася.