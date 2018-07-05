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Інформація про мінування за 15 адресами у Львові не підтвердилась

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 17:59
Іллюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)
Іллюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження через недостовірну інформацію про мінування

У Львові правоохоронці перевірили повідомлення про замінування будівель у Львові і не виявили вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Так, раніше сьогодні, 5 липня, повідомлялось, що у Львові замінували 15 будівель. 

Анонім повідомив про закладені "бомби з таймером" на вулицях: Зеленій, Замарстинівській, Промисловій, Шевченка, Науковій, Богдана Хмельницького, Роксоляни, Кониського, Хуторівка, Олени Степанівни та Героїв Упа.

Наразі, вирішується питання про відкриття кримінального провадження

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що впродовж червня до Львівської міської ради надійшло 210 електронних повідомлень про закладення вибухових пристроїв за різними адресами у Львові, які виявлялись неправдивими.

У мерія заявили, що вони зверняться з відповідними листами до Національної поліції, Служби безпеки України, а також міністра внутрішніх справ України для вжиття відповідних заходів.

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Теги публікації: Львів, Львів, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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