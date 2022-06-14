В сети появился очередной фейк о ситуации в Киеве. В этот раз взялись за воду

В столичной администрации рассказали, что в сети распространяется фейковая информация о возможной вспышке холеры из-за качества воды в Киеве. В сообщениях отмечается, что чистить зубы и мыть фрукты и овощи якобы необходимо исключительно кипяченой водой.

"В "Киевводоканале" уверяют, что эта информация не соответствует действительности и, скорее всего, направлена ​​на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения", - отметили в КГГА.

В пресс-службе администрации также добавили, что качество питьевой воды контролируется по показателям эпидемической безопасности и санитарно-химическими показателями безопасности.

"Никаких отклонений от ГСанПиН 2.2.4-171-10 нет, водопроводная вода вполне безопасна", - подчеркнули там.

Кроме того, сообщается, что "Киевводоканал" снабжен всеми необходимыми реагентами в достаточном количестве, все водопроводные сооружения работают в штатном режиме, все процессы по водоподготовке проходят в установленном порядке.