У мережі з'явився черговий фейк про ситуацію у Києві. На цей раз взялися за воду

У столичній адміністрації розповіли, що в мережі поширюється фейкова інформація про можливий спалах холери через якість води в Києві. У повідомленнях наголошується, що чистити зуби та мити фрукти та овочі нібито необхідно виключно кип'яченою водою.

"У "Київводоканалі" запевняють, що ця інформація не відповідає дійсності і, швидше за все, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення", - зазначили у КМДА.

У прес-службі адміністрації також додали, що якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпеки.

"Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 немає, водопровідна вода цілком безпечна", - наголосили там.

Крім того, повідомляється, що "Київводоканал" має всі необхідні реагенти в достатній кількості, всі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, всі процеси з водопідготовки проходять в установленому порядку.