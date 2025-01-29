Інформація про безпідставну інвалідність посадовцем столичного департаменту – лише припущення, - КМДА

"Правоохоронні органи не мають у своєму розпорядженні жодних об’єктивних даних, окрім власних припущень про нібито підробку результатів медичних досліджень. Такі припущення ґрунтуються на суб’єктивних свідченнях однієї особи, які могли бути надані під впливом та не є належним доказом", - повідомили у департаменті КМДА.

В повідомленні зазначається, що висновок МСЕК не пов’язаний із нібито "погіршеними" показниками дослідження серцево-судинної системи. Посадовець проходив обстеження та лікування з 2014 року. У 2019-му отримав тяжкий діагноз з неврології, а у 2023 році переніс операцію. ІІ групу інвалідності йому встановили після оперативного втручання та на підставі хвороби, яка не пов’язана із захворюваннями серцево-судинної системи.

"Посадовцю не представили даних про існування доказів, які б підтверджували нібито підробку документів про медичні дослідження, зокрема – не надано жодних висновків криміналістичних експертиз", - зазначили в КМДА.

Також в мерії назвали безпідставною інформацію правоохоронних органів про нібито отримання «броні» посадовою особою на основі висновку МСЕК.

"На момент операції та лікування посадовець вже був заброньований до кінця воєнного стану", - наголошують у КМДА.

Як відомо, 29 січня 2025 року на сайтах Київської міської прокуратури і Служби безпеки України була оприлюднена інформація про вручення підозри першому заступнику директора одного з департаментів КМДА за нібито безпідставне оформлення II групи інвалідності для нібито ухилення від призову.