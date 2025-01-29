Информация о безосновательной инвалидности чиновником столичного департамента - лишь предположение, - КГГА

"Правоохранительные органы не имеют в своем распоряжении никаких объективных данными, кроме собственных предположений о якобы подделке результатов медицинских исследований. Такие допущения основываются на субъективных показаниях одного лица, которые могли быть даны под влиянием и не являются должным доказательством", - сообщили в департаменте КГГА.

В сообщении отмечается, что заключение МСЭК не связано с якобы "ухудшенными" показателями исследования сердечно-сосудистой системы. Чиновник проходил обследование и лечение с 2014 года. В 2019-м получил тяжелый диагноз по неврологии, а в 2023 году перенес операцию. ІІ группу инвалидности ему установили после оперативного вмешательства и на основании болезни, которая не связана с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

"Должностному лицу не представили данные о существовании доказательств, которые бы подтверждали якобы подделку документов о медицинских исследованиях, в частности – не предоставлено никаких выводов криминалистических экспертиз", - отметили в КГГА.

Также в мэрии назвали безосновательной информацию правоохранительных органов о якобы получении «брони» должностным лицом на основе заключения МСЭК.

"На момент операции и лечения чиновник уже был забронирован до конца военного положения", - подчеркивают в КГГА.

Как известно, 29 января 2025 года на сайтах Киевской городской прокуратуры и Службы безопасности Украины была обнародована информация о вручении подозрения первому заместителю директора одного из департаментов КГГА за якобы безосновательное оформление II группы инвалидности для якобы уклонения от призыва.