"Информационная безопасность — новое перспективное направление для сотрудничества вузов и IT-компаний", — команда NIX

Под таким лозунгом прошла международная онлайн-конференция Next Generation Cybersecurity Systems and Applications, посвященная инфобезопасности. Событие объединило опытных преподавателей и IT-экспертов из Украины, Грузии, Северной Македонии, Иордании, Китая, США и стран Европы.

Мероприятие совместно организовали Киевский национальный авиационный университет, Харьковский университет радиоэлектроники и Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. Торжественно открыл событие доклад Chief Human Resources Officer в NIX Юлии Пелихановой. Сама же команда NIX выступила главным партнером мероприятия.

IT-специалисты NIX уже 28 лет создают разработки для крупных компаний из США, Европы и Азии. В том числе имеют уникальные и проверенные временем решения в сфере защиты информации.

В современном мире сложно переоценить важность информационной защиты для бизнеса. Особенно актуальным этот вопрос стал с началом полномасштабной войны в Украине.

По словам представительницы NIX Юлии Пелихановой, разработки в этом направлении крайне важны для оборонного сектора страны. Поэтому команда нацелена расширять сотрудничество с исследовательскими центрами при вузах, чтобы создавать новые, улучшенные решения в сфере инфобезопасности. К тому же, команда уже имеет первые наработки с действующими воинскими частями, которые сейчас находятся на фронте. Специалисты готовы делиться практическим опытом с украинскими и иностранными университетами.

Юлия Пелиханова, Chief Human Resources Officer в NIX:

«Прежде всего, сегодня существует насущная потребность в развитии культуры информационной безопасности. В образовательных программах важно внедрять новые подходы и адаптировать существующую теорию информационной безопасности систем к современным вызовам. Следует больше обращать внимание на передачу данных и облачные технологии. Ведь все это — основа деятельности современного бизнеса и процессов на уровне государства. Поэтому на этом мы делаем акцент в сотрудничестве с учебными заведениями. Наш Корпоративный центр обучения готов поддерживать R&D-направление в университетах. Мы уверены, что так удастся повысить качество преподавания основ информационной безопасности и в дальнейшем — совершенствовать безопасность любых IT-продуктов».

В NIX ожидают, что таким образом будут эффективно сочетаться понимание потребностей современного IT-рынка и академический подход к изучению технологий. В результате, считают айтишники, такой путь ускорит создание и масштабирование актуальных решений в сфере инфобезопасности.