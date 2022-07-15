"Інформаційна безпека — новий перспективний напрям для співпраці ВНЗ та IT-компаній", — команда NIX

Під таким гаслом пройшла міжнародна онлайн-конференція Next Generation Cybersecurity Systems and Applications, присвячена інфобезпеці. Подія об'єднала досвідчених викладачів та IT-експертів з України, Грузії, Північної Македонії, Йорданії, Китаю, США та країн Європи.

Захід спільно організували Київський національний авіаційний університет, Харківський університет радіоелектроніки та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Урочисто відкрила подію доповідь Chief Human Resources Officer в NIX Юлії Пеліханової. Сама ж команда NIX виступила головним партнером заходу.

IT-фахівці NIX вже 28 років створюють розробки для великих компаній зі США, країн Європи та Азії. У тому числі мають унікальні та перевірені часом рішення у сфері захисту інформації.

У сучасному світі складно переоцінити важливість інформаційного захисту для бізнесу. Особливо актуальним це питання стало з початком повномасштабної війни в Україні.

За словами представниці NIX Юлії Пеліханової, розробки у цьому напрямку вкрай важливі для оборонного сектору країни. Саме тому команда націлена розширювати співпрацю з дослідницькими центрами при ВНЗ, аби створювати нові, покращенні рішення у сфері інфобезпеки. До того ж, команда вже має перші напрацювання з діючими військовими частинами, які зараз перебувають на фронті. Тож спеціалісти готові ділитися практичним досвідом з українськими та іноземними університетами.

Юлія Пеліханова, Chief Human Resources Officer в NIX:

"Передусім сьогодні існує нагальна потреба у розвитку культури інформаційної безпеки. В освітніх програмах важливо впроваджувати нові підходи та адаптувати до сучасних викликів існуючу теорію інформаційної безпеки систем. Варто більше звертати увагу на передачу даних та хмарні технології. Адже це все — основа діяльності сучасного бізнесу та процесів на рівні держави. Тому на цьому ми робимо акцент у співпраці з навчальними закладами. Наш Корпоративний центр навчання готовий підтримувати R&D-напрямок в університетах. Ми впевнені, що так вдасться підвищити якість викладання основ інформаційної безпеки та в подальшому — удосконалювати безпеку будь-яких IT-продуктів".

У NIX очікують, що у такий спосіб дієво поєднаються розуміння потреб сучасного IT-ринку та академічний підхід до вивчення технологій. У результаті, вважають айтівці, такий шлях прискорить створення та масштабування актуальних рішень у сфері інфобезпеки.