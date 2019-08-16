ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Информационная атака на курятину без антибиотиков

Новости » Новости компаний    16.08.2019 - 11:04
Информационная атака на курятину без антибиотиков

По 14.08.2019 на предприятие ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» осуществляется информационная атака в СМИ, устроена недобросовестными конкурентами.

В фейковых новостях, которые массово появились в один промежуток времени на десятках ресурсов утверждается якобы курятина ТМ «Эпикур» - не прошла проверку качества и в ней обнаружена опасная бактерия сальмонелла. Однако, как вы могли заметить, в таких публикациях отсутствуют какие-либо существенные доказательства правдивости информации.

Информационная атака на курятину без антибиотиковСфабрикованное фото, которое манипулятивным образом подается, как заключение лабораторных исследований продукции «Эпикур» имеет ряд нарушений и не соответствует утвержденному вида экспертных заключений. А именно: отсутствует информация где, когда и кем были отобраны образцы продукции, в каком заведении проводились исследования, отсутствует печать и подпись ответственного специалиста учреждения. Кроме того, если якобы на 4 сутки хранения продукции выделено сальмонеллу то на 7 и 8 сутки она также должна выделяться. Также не совпадают даты и дня хранения продукции, а изображена на фото упаковка с пленкой соответствует старому дизайну, который был изменен с 11.04.2019 г. Такие публикации являются клеветой на бренд Эпикур, которые мы будем решать в судебном порядке.

На предприятии полностью уверены в качестве и безопасности продукции «Эпикур», это подтверждают экспертные заключения государственных сертифицированных лабораторий, с которыми вы можете ознакомиться.Информационная атака на курятину без антибиотиков

«Это фейк, очевидно, что конкуренты прибегают к таким манипуляциям, вместо того, чтобы становиться лучше и повышать собственные стандарты. Мы полностью уверены в качестве и безопасности продукции Эпикур, это подтверждают экспертные заключения государственных сертифицированных лабораторий» — отвечает, генеральный директор ПАО «Владимир-Волынская птицефабрика» — Алина Сыч.

Напоминаем, что производство Чао «Владимир-Волынская птицефабрика» сертифицировано по стандарту ISO 22000:2005, который подтверждает, что предприятие выполняет требования к безопасности пищевой продукции, непрерывно следит за ее качеством на всех этапах производства. Качество сырья и готовой продукции регулярно проверяется в собственных и государственных сертифицированных лабораториях.

Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь