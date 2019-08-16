ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Інформаційна атака на курятину без антибіотиків

Новини » Новини компаній    16.08.2019 - 11:04
Інформаційна атака на курятину без антибіотиків

З 14.08.2019 на підприємство ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» здійснюється інформаційна атака в ЗМІ, влаштована недобросовісними конкурентами.

В фейкових новинах, які масово з’явились в один проміжок часу на десятках ресурсів стверджується нібито курятина ТМ «Епікур» - не пройшла перевірку якості та в ній виявлена ​​небезпечна бактерія сальмонела. Однак, як ви могли помітити, в таких публікаціях відсутні жодні істотні докази правдивості інформації.

Інформаційна атака на курятину без антибіотиківСфабриковане фото, яке маніпулятивним чином подається, як висновок лабораторних досліджень продукції «Епікур» має ряд порушень та не відповідає затвердженому вигляду експертних висновків. А саме: відсутня інформація де, коли і ким були відібрані зразки продукції, в якому закладі проводились дослідження, відсутня печатка та підпис відповідального фахівця установи. Крім того, якщо нібито на 4 добу зберігання продукції виділено сальмонелу то на 7 та 8 добу вона також повинна виділятися. Також не збігаються дати та дні зберігання продукції, а зображена на фото упаковка з плівкою відповідає старому дизайну, який був змінений з 11.04.2019 р. Такі публікації є наклепом на бренд Епікур, яки ми будемо вирішувати у судовому порядку.

На підприємстві повністю впевнені в якості та безпеці продукції «Епікур», це підтверджують експертні висновки державних сертифікованих лабораторій, з якими ви можете ознайомитись.Інформаційна атака на курятину без антибіотиків

«Це фейк, очевидно, що конкуренти вдаються до таких маніпуляцій, замість того, щоб ставати кращими та підвищувати власні стандарти. Ми повністю впевнені в якості та безпеці продукції Епікур, це підтверджують експертні висновки державних сертифікованих лабораторій» — відповідає, генеральний директор ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» — Аліна Сич.

Нагадуємо, що виробництво ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» сертифіковано за стандартом ISO 22000:2005, який підтверджує, що підприємство виконує вимоги до безпеки харчової продукції, безперервно стежить за її якістю на всіх етапах виробництва. Якість сировини та готової продукції регулярно перевіряється у власних та державних сертифікованих лабораторіях.

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся