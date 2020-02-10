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К информации от Украины надо относиться очень осторожно, - Минюст США

Новости » Политика     10.02.2020 - 20:40
К информации от Украины надо относиться очень осторожно, - Минюст США
Фото: Уильям Барр (twitter.com/truthout)

По словам Барра, Минюст начал процесс, в рамках которого принимает и оценивает информацию в отношении Украины, в частности ту, которую может предоставить Джулиани

Министр юстиции США Уильям Барр предостерег от информации, что поступает из Украины и порекомендовал не доверять безоговорочно. Об этом сообщало РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что Барр заявил об этом на пресс-конференции после того, как глава юридического комитета Сената сша Линдси Грэм в эфире сказал, что Минюст начал процесс. И поэтому личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани может предоставить информацию, и министерство определит, можно ли ее верифицировать.

"Мы должны быть очень осторожными в том, что касается любой информации из Украины. В Украине есть очень много повесток. Есть много течений, и мы не можем безоговорочно доверять всему, что получаем из Украины", - сказал Барр.

Также он добавил, что Министерство юстиции начало процесс, в рамках которого принимает и оценивает информацию в отношении Украины, в частности ту, которую может предоставить Джулиани.

Напомним, Минюст США получает информацию о бывшем вице-президента Джо Байдена и его сына-бизнесмена Хантера Байдена от Джулиани.

Как сообщало РБК-Украина, адвокат Трампа Рудольф Джулиани недавно заявил, что президент США Дональд Трамп не должен отказываться от расследования деятельности Джо Байдена в Украине. Сам Джулиани признался, что до сих пор ищет "больше информации" о деятельности Байдена в Украине.

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