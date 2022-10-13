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Інформаторка РФ коригувала ворожі обстріли на Донбасі та отримала 9 років в'язниці

Фото: коригувальницю вогню на Донбасі засудили до 9 років за ґратами (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Інформаторка РФ передавала ворогу дані про ЗСУ та коригувала обстріли на Донбасі. Її засудили до 9 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Інформаторку затримали у Покровському районі. Жінка передавала окупантам дані про дислокацію ЗСУ та військової техніки.

СБУ встановила факти передачі ворогу:

  • координат складу боєприпасів поблизу Покровська;
  • інформації про чисельність підрозділу ЗСУ в районі;
  • маршруту переміщення колони броньованої техніки та військового транспорту.

Інформаторка поставила під загрозу житті цілого підрозділу захисників. На щастя, українські військові вчасно змінили позиції.

Проти жінки відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 114-2 ККУ. Суд призначив їй покарання у вигляді 9 років за ґратами.

Вирок набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила митрополита однієї з єпархій Московського патріархату у Вінницькій області. Він виправдовував Росію та розпалював ворожнечу серед вірян.

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