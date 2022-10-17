Інфляція не вщухає в США і прискорюється в Україні

Тижневий огляд фінансових ринків від голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

Минулого тижня вийшла одна з найважливіших зараз публікацій для ринків – дані зі споживчої інфляції в США. Саме інфляційна статистика у найближчий час впливатиме на політику і риторику Федеральної резервної системи, особливо на її рішення з підвищення процентних ставок.

І знову на ринки очікував неприємний сюрприз: сповільнення інфляції таки сталося, але було меншим за консенсус-прогноз. Індекс американських споживчих цін за вересень склав 8,2% у річному вимірі. Це виявилося всього на 0,1 процентних пункти менше за очікування, але загальний песимізм і напруження на ринку посилили ефект.

Більше того, популярне опитування Мічіганського університету показало, що інфляційні очікування споживачів за минулий місяць помітно погіршилися. Після обережно оптимістичного позаминулого тижня сувора реальність знову наздогнала ринки: інфляція залишається стійкою, а отже і ФРС продовжить агресивно підіймати ставки. І вже зараз ринкові учасники вважають, що підвищення ставок ФРС у листопаді ще на 75 базових пунктів – це майже зроблена справа. А тут ще й МВФ вкотре погіршив свій глобальний макроекономічний прогноз на найближчі два роки і застеріг, що найважче ще попереду.

В результаті, за тиждень фондові індекси S&P 500 і Nasdaq Composite відкотилися на 1,6% і 3,1%, відповідно. Не по собі було інвесторам в американські казначейські облігації: їхня вартість знову знизилася, а дохідність, відповідно, зросла і перевалила вже за 4% для десятирічних паперів.

Песимізм передався й на європейські ринки облігацій, які й так лихоманило через все більш "яструбиний" ЄЦБ і паніку на британському фінансовому ринку. Не сподобалися прогнози МВФ і нафтовому ринку: ф’ючерсні котирування марки Brent впали за тиждень на 9%.

Наразі розгледіти світло у кінці тунелю ринкам важко. Позитивних макроекономічних новин, здається, поки що ніхто не чекає. Щодо новин від компаній, то вже розпочався сезон квартальних фінансових звітів, і інвестори з острахом чекають на коментарі менеджменту про погіршення умов бізнесу.

Тим часом в Україні інфляція надалі прискорюється, і причини цього цілком зрозумілі – в країні триває війна проти російського агресора. Офіційна статистика каже про вересневе зростання споживчих цін на 24,6% у річному вимірі. Головну роль у цьому зростанні зіграли ціни на продовольство і, цілком імовірно, вони далі прискорюватимуть загальний індекс споживчих цін у найближчій перспективі.

Ринок українських ОВДП залишається малоактивним, адже Міністерство фінансів залишає їхні ставки низькими. Низькі ж ставки не дають інвесторам змоги компенсувати втрати від високої інфляції.

Прогнозовано знизилися котирування українських єврооблігацій внаслідок ракетних обстрілів – на 3-10% за тиждень до 17-26 центів від номінальної ціні за долар.

Втім, обстріли не завадили укріпитися готівковій гривні - з 40,2-41,0 гривень/долар до 39,9-40,7 гривень/долар, найімовірніше, завдяки зусиллям НБУ з наповнення ринку готівковою валютою.