Інфляція впала нижче цілі НБУ вперше за три роки: що впливає на ціни в Україні

Експерти НБУ не наводять цифри оцінки зростання цін за грудень, але згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція впала нижче 5% (цільового показника регулятора) вперше з листопада 2020 року.

Держстат оприлюднить офіційні дані по інфляції 10 січня.

Ціни в грудні

За даними НБУ, зростання цін на послуги, непродовольчі товари та продукти, що мають значну частку імпорту в собівартості, сповільнилося завдяки поліпшенню очікувань в умовах контрольованої ситуації на валютному ринку.

"Додатковим чинником було зниженням тиску з боку витрат бізнесу, зокрема завдяки дешевшій харчовій сировині на тлі більших урожаїв 2023 року", - йдеться в огляді.

Темпи зростання цін на продовольство залишилися низькими, хоча вони дещо збільшилися через скорочення пропозиції продукції нижчої якості (зокрема картоплі) та перехід на дорожчу тепличну продукцію (помідори та огірки).

"Певний внесок у зростання продовольчої інфляції також мала блокада кордонів", - додали в НБУ.

Ціни на пальне, алкоголь, сигарети та комуналку

Як зазначили в НБУ, після пришвидшення в листопаді на тлі ускладненої логістики, ціни на пальне в грудні сповільнили зростання завдяки зниженню світових цін на нафту та постачанню пального альтернативними шляхами, що нівелювало ефекти блокади.

Подорожчання алкогольних напоїв та тютюнових виробів укотре пригальмувало завдяки повільнішому зростанню виробничих витрат на тлі тиску з боку тіньової пропозиції та поліпшення очікувань, йдеться в огляді.

"Стримував адміністративну інфляцію й мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги", - додали в НБУ.

Інфляція в України

Зростання споживчих цін в Україні у листопаді уповільнилося до 5,1%. Це найнижчий показник з грудня 2020 року.

Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року з 10,6% до 5,8%. Зниження інфляції насамперед обумовлюється великою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих урожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції. Водночас на 2024 рік прогноз інфляції підвищено з 8,5% до 9,8%.

Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2023 рік з 14,7% до 7,1%. На 2024 рік прогноз покращився з 10,8% до 9,7% (з розрахунку грудень до грудня).