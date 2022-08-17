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Інфляція у Великій Британії підскочила до максимуму за 40 років

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Україна, Середа 17 серпня 2022 12:57
Інфляція у Великій Британії підскочила до максимуму за 40 років Фото: ціни в Британії ростуть максимальними темпами з 1982 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Інфляція у Великій Британії підскочила до 10,1% у липні, найвищого рівня з лютого 1982 року. Зростання споживчих цін у річному вимірі прискорилося порівняно з червнем (9,4%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше в цьому місяці Банк Англії підвищив ключову процентну ставку на 0,5% до 1,75% - це перше підвищення на піввідсотка з 1995 року. Центробанк прогнозує, що інфляція досягне піку на рівні 13,3% в жовтні, коли наступного разу повинні вирости регульовані ціни на енергоносії для домашніх господарств.

Дані Управління національної статистики, показали, що ціни зросли на 0,6% в липні в порівнянні з червнем.

"Контроль над інфляцією є моїм головним пріоритетом, і ми вживаємо заходів за допомогою сильної, незалежної грошово-кредитної політики, відповідальних рішень в області оподаткування і витрат, а також реформ, спрямованих на підвищення продуктивності і зростання", - сказав міністр фінансів Надхім Захаві.

За даними Банку Англії, зростання цін на енергоносії в Європі після вторгнення Росії в Україну є основним чинником інфляції і, ймовірно, приведе Великобританію до тривалої, хоча і неглибокої рецесії в кінці цього року.

Однак в даних були натяки на те, що інфляційний тиск в майбутньому може почати знижуватися.

Нагадавши, Банк Англії підвищив процентні ставки найсильніше за 27 років, незважаючи на попередження про наближення тривалої рецесії. Він має намір придушити зростання інфляції, яка зараз знаходиться на максимальному рівні.

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