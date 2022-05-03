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Инфляция ускорилась: НБУ дал предварительную оценку роста цен в апреле

Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По оценкам НБУ на основе web-scraping (метод сбора цен в онлайн-супермаркетах), в апреле 2022 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 15,9%. В конце года она может превысить 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой за заявление главы НБУ Кирилла Шевченко.

Как отметил Шевченко, это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели несопоставимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%.

В то же время он напомнил, что НБУ имеет значительный опыт борьбы с инфляцией. В целом в мировой истории не было случаев, когда страна входила в военное положение, имея столь высокоразвитую финансовую систему и монетарную политику.

"Пока рыночные механизмы будут иметь ограниченное влияние на рынок, мы будем удерживать рост цен с помощью фиксации курса и сохранения части ограничений. Как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования, который в свое время помог преодолеть ту же инфляцию в 60%", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 4,5%. В годовом измерении (к марту прошлого года) инфляция ускорилась до 13,7%.

По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Инфляция в Украине