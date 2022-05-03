Инфляция ускорилась: НБУ дал предварительную оценку роста цен в апреле

Как отметил Шевченко, это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели несопоставимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%.

В то же время он напомнил, что НБУ имеет значительный опыт борьбы с инфляцией. В целом в мировой истории не было случаев, когда страна входила в военное положение, имея столь высокоразвитую финансовую систему и монетарную политику.

"Пока рыночные механизмы будут иметь ограниченное влияние на рынок, мы будем удерживать рост цен с помощью фиксации курса и сохранения части ограничений. Как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования, который в свое время помог преодолеть ту же инфляцию в 60%", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 4,5%. В годовом измерении (к марту прошлого года) инфляция ускорилась до 13,7%.

По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.