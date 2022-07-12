Инфляция ускорилась до максимума за шесть лет: в НБУ назвали причины

"Речь идет, в частности, о нарушении цепочек снабжения, сокращении предложения отдельных товаров, увеличении расходов бизнеса, физическом разрушении мощностей и инфраструктуры вследствие террористических действий России и оккупации отдельных территорий. Инфляционные ожидания экономических агентов ухудшаются, что создает дополнительное ценовое давление", - говорится в комментарии.

По данным НБУ, фиксация официального курса гривны к доллару США и тарифов на газ и тепло, а также частичное налаживание поставок продукции сдерживали рост цен.

Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары выросли до 21,5% г/г вследствие увеличения производственных затрат бизнеса, в частности на энергоносители и логистику. Так, ускорилось подорожание мясных и рыбных продуктов, масла, маргарина, мучных изделий и безалкогольных напитков. Зато замедлился рост цен на подсолнечное масло из-за эффекты базы сравнения и большего предложения, учитывая ограниченные возможности экспорта продукции, отметили в НБУ.

Подорожание непродовольственных товаров ускорилось до 9,2% г/г. Это объясняется ростом затрат на логистику и повышенным спросом на эти товары, в том числе учитывая постепенное возвращение граждан до своих мест проживания.

Более быстрыми темпами росла и стоимость услуг (на 14,3% г/г). Под влиянием повышенного спроса в относительно безопасных регионах в дальнейшем увеличивалась стоимость аренды жилья. Дорожали также услуги, связанные с ремонтом жилья, из-за дефицита некоторых расходных материалов и рабочей силы. В результате увеличения цен на топливо выросла стоимость услуг такси. Быстрее дорожали и медицинские услуги, а также услуги салонов красоты, кинотеатров, спортивных учреждений и заведений общественного питания. Зато более низкими темпами росла стоимость услуг гостиниц и пансионатов из-за отсутствия туристического сезона этого года, говорится в комментарии.

Подорожание сырых продуктов питания значительно ускорилось (до 36,1% в годовом измерении). Существенно подорожали гречка, рис и другие крупы из-за исчерпания запасов и сокращения поставок. Ускорился рост цен на соль из-за дефицита на внутреннем рынке вследствие прекращения деятельности, а позже - разрушение основного добывающего предприятия в Украине. Из-за нарушения цепей снабжения и более высокой стоимости энергоносителей быстрее росли цены на овощи, фрукты и ягоды. Увеличение экспорта и внутреннего спроса привело к ускорению подорожания сахара. Постепенное оживление экспорта также повлияло на замедление темпов падения цен на яйца и ускорение роста цен на курятину и молоко. Из-за сокращения предложения из восточных и центральных областей более быстрыми темпами дорожала и свинина.

Рост административно регулируемых цен ускорился (до 14,8% г/г). Весомый вклад в рост цен в соответствующей категории товаров имело подорожание алкогольных напитков из-за расширения спроса вследствие ослабления ограничений на продажу алкоголя в разных регионах Украины и сужения предложения. Последнее связано с ограниченным импортом, ростом производственных затрат внутренних производителей и дефицитом тары. Также существенно ускорилось увеличение стоимости автомобильных транспортных услуг на фоне подорожания топлива. Зато рост тарифов на коммунальные услуги замедлился, отметили в НБУ.

Темпы роста стоимости топлива стремительно ускорились (до 90,9% г/г). Это прежде всего связано с высокими ценами на нефть, дефицитом топлива и большими затратами на логистику, отметили в НБУ.

"Дальнейшее ускорение потребительской инфляции свидетельствует об усилении инфляционного давления через войну. Риски ускорения инфляционных процессов и ухудшения ожиданий и в дальнейшем остаются значительными в условиях блокирования Россией портов, повреждения транспортной инфраструктуры и целенаправленного уничтожения предприятий и складов", - говорится в комментарии.