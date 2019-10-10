Инфляция упала ниже прогноза НБУ

Фактический показатель инфляции в сентябре 2019 года (7,5%) был ниже прогноза Национального банка Украины (7,7%). Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины (НБУ) относительно уровня инфляции.

Как отметили в НБУ, в сентябре были ниже, чем ожидалось, темпы роста базовой инфляции, административно-регулируемых цен и цен на топливо, прежде всего, благодаря дальнейшему укреплению гривны. Это перевесило влияние от все еще более высоких, чем прогнозировалось, темпов роста цен на сырые продукты питания.

Так, базовая инфляция продолжила замедляться и в годовом измерении в сентябре составила 6,5%.

"Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, который сдерживал фундаментальный давление на цены, в частности через канал обменного курса. Больше всего это отразилось в ценах на непродовольственные товары, имеющие высокую долю импорта в себестоимости. Их рост замедлился до 0,4% г/г", - говорится в сообщении.

В НБУ напоминают, что в сентябре продолжалось снижение темпов роста административно регулируемых цен (до 14,1% г/г). Стоимость природного газа для населения уменьшилась с учетом его удешевления на мировых рынках и изменения в июне подходов к расчету тарифов для домохозяйств. Также снизились темпы роста цен на алкогольные напитки, дошкольное образование, снабжение холодной воды и канализацию, почтовые услуги. Зато ускорился рост цен на табачные изделия, отражая рост акцизов, которое произошло с 1 июля.

Цены на топливо продолжили снижаться (на 8,2% г/г) вследствие удешевления нефти на мировых рынках и благоприятной ситуации на валютном рынке Украины.

"Фактические показатели ценовой динамики свидетельствуют, что инфляционное давление ослабляется, в частности, из-за жестокой монетарной политики НБУ, что проявилось прежде всего через канал обменного курса гривны. Влияние факторов предложения овощей, которое в значительной мере обусловили отклонение от прогноза инфляции в предыдущие периоды, также ослабляется", - говорится в комментарии НБУ.

Напомним, потребительские цены в Украине в сентябре 2019 года по сравнению с августом выросли на 0,7%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (до сентября 2018 года) инфляция замедлилась до 7,5%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует инфляцию в Украине выше целевого уровня НБУ в 5% в ближайшие два года - в 2020 2021 годах.