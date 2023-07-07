Інфляція в Україні знижується швидше очікувань НБУ: що впливає на ціни

Експерти НБУ не наводять цифри оцінки інфляції за червень, але згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція впала нижче 15%. Держстат оприлюднить офіційні дані 10 липня.

За даними НБУ, фундаментальний інфляційний тиск знижується відповідно до очікувань НБУ. Цьому сприяють поліпшення інфляційних та курсових очікувань в умовах сприятливої ситуації на валютному ринку та зменшення тиску з боку витрат на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

Надалі повільніше дорожчали продовольчі товари, зокрема завдяки послабленню тиску з боку витрат на сировину та пальне, відновленню виробничих та логістичних ланцюгів.

Зниження експортних цін, а також обмеження транзиту продовольства через сусідні країни ЄС, зумовили сповільнення подорожчання молочних продуктів та соняшникової олії. Тривало зменшення цін на крупи та борошно через низькі експортні ціни та достатні для забезпечення внутрішніх потреб запаси зернових, зазначається в огляді.

Пригальмувало й зростання цін на тепличні овочі, переважно за рахунок розширення пропозиції. Цей же чинник зумовив зниження цін на яйця за місяць, хоча річні темпи зростання залишилися високими через ефекти бази порівняння та збільшення експорту, повідомили в НБУ.

У червні тривало зниження цін на пальне завдяки наявності значних запасів, зниження світових цін на нафту, посилення конкуренції та високої бази порівняння.

Стрімке сповільнення зростання цін на алкогольні напої зумовлено помірним попитом та поліпшенням курсових очікувань на тлі ефекту бази порівняння. Тютюнові вироби також дорожчали дещо повільніше. Крім курсового чинника, це, ймовірно, відображало тиск з боку тіньової пропозиції.

"Натомість у червні було підвищено тарифи на електроенергію для домогосподарств, дещо більше, ніж очікував НБУ, що однак не завадило подальшому зниженню інфляції", - йдеться у звіті.