Інфляція в Україні стрімко знижується: що впливає на ціни

Експерти НБУ не наводять цифри оцінки інфляції за травень, але згідно з оприлюдненим графіком, інфляція уповільнилась приблизно до 15,5%.

"Сповільнення відображало вплив достатньої пропозиції продовольства та пального, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, поліпшення інфляційних очікувань, а також ефект бази порівняння", - зазначили в НБУ.

Водночас фундаментальний інфляційний тиск також послаблювався під впливом поліпшення інфляційних та курсових очікувань в умовах сприятливої ситуації на валютному ринку, все ще слабкого споживчого попиту та зменшення тиску з боку витрат на тлі стабільної ситуації в енергетиці, повідомив в центробанку.

За оцінками НБУ, зазначені чинники продовжували сповільнювати інфляцію і в травні.

Продовольчі товари та пальне

За даним НБУ, подорожчання продовольчих товарів суттєво сповільнилося, що пояснюється зниженням темпів зростання витрат на сировину та пальне, відновленням виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

Крім того, зниження світових цін на тлі слабкого попиту, а також невизначеність, пов’язана з обмеженням транзиту продовольства через сусідні країни ЄС, зумовили сповільнення здорожчання молочних продуктів та соняшникової олії. Ціни на крупи та борошно знизилися, а на цукор - сповільнили зростання завдяки достатнім для внутрішніх потреб врожаям минулого року.

Попри сезонне збільшення пропозиції річні темпи зростання цін на яйця пришвидшилися, відображаючи низьку базу порівняння минулого року. Надалі дорожчало м'ясо з огляду на обмежені можливості виробництва та слабкий імпорт, зазначили в НБУ.

Тривало сповільнення зростання цін на пальне завдяки наявності значних запасів, сформованих у попередні місяці за нижчими світовими цінами на нафту. Це сприяло й зниженню темпів подорожчання транспортних послуг, а також послабленню тиску цієї компоненти на ІСЦ через вторинні ефекти, йдеться в огляді.

Тютюнові вироби дорожчали повільніше, ймовірно під тиском тіньового ринку цієї продукції Зростання адміністративно регульованої інфляції також стримував мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ для населення, повідомили в НБУ.