Інфляція в Україні стрімко знижується: що впливає на ціни

У квітні 2023 року споживча інфляція в Україні знизилася до 17,9% у річному вимірі. За оцінками НБУ, сповільнення зростання цін тривало і в травні
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (червень 2023 року).
Експерти НБУ не наводять цифри оцінки інфляції за травень, але згідно з оприлюдненим графіком, інфляція уповільнилась приблизно до 15,5%.
"Сповільнення відображало вплив достатньої пропозиції продовольства та пального, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, поліпшення інфляційних очікувань, а також ефект бази порівняння", - зазначили в НБУ.
Водночас фундаментальний інфляційний тиск також послаблювався під впливом поліпшення інфляційних та курсових очікувань в умовах сприятливої ситуації на валютному ринку, все ще слабкого споживчого попиту та зменшення тиску з боку витрат на тлі стабільної ситуації в енергетиці, повідомив в центробанку.
За оцінками НБУ, зазначені чинники продовжували сповільнювати інфляцію і в травні.
За даним НБУ, подорожчання продовольчих товарів суттєво сповільнилося, що пояснюється зниженням темпів зростання витрат на сировину та пальне, відновленням виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема на тлі стабільної ситуації в енергетиці.
Крім того, зниження світових цін на тлі слабкого попиту, а також невизначеність, пов’язана з обмеженням транзиту продовольства через сусідні країни ЄС, зумовили сповільнення здорожчання молочних продуктів та соняшникової олії. Ціни на крупи та борошно знизилися, а на цукор - сповільнили зростання завдяки достатнім для внутрішніх потреб врожаям минулого року.
Попри сезонне збільшення пропозиції річні темпи зростання цін на яйця пришвидшилися, відображаючи низьку базу порівняння минулого року. Надалі дорожчало м'ясо з огляду на обмежені можливості виробництва та слабкий імпорт, зазначили в НБУ.
Тривало сповільнення зростання цін на пальне завдяки наявності значних запасів, сформованих у попередні місяці за нижчими світовими цінами на нафту. Це сприяло й зниженню темпів подорожчання транспортних послуг, а також послабленню тиску цієї компоненти на ІСЦ через вторинні ефекти, йдеться в огляді.
Тютюнові вироби дорожчали повільніше, ймовірно під тиском тіньового ринку цієї продукції Зростання адміністративно регульованої інфляції також стримував мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ для населення, повідомили в НБУ.
Нагадаємо, заходи НБУ призвели до того, що більшість банків пропонують ставки за вкладами в гривні на рівні 15-20% річних. Інфляція очікується на більш низькому рівні - 15% цього року та 10% наступного.
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