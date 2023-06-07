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Инфляция в Украине стремительно снижается: что влияет на цены

Фото: инфляция в Украине значительно замедлилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В апреле 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 17,9% в годовом исчислении. По оценкам НБУ, замедление роста цен продолжалось и в мае

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (июнь 2023 года).

Эксперты НБУ не приводят цифры оценки инфляции за май, но согласно обнародованному графику, инфляция замедлилась примерно до 15,5%.

"Замедление отражало влияние достаточного предложения продовольствия и горючего, укрепление гривны на наличном валютном рынке, улучшение инфляционных ожиданий, а также эффект базы сравнения", - отметили в НБУ.

В то же время, фундаментальное инфляционное давление также ослаблялось под влиянием улучшения инфляционных и курсовых ожиданий в условиях благоприятной ситуации на валютном рынке, все еще слабого потребительского спроса и уменьшения давления со стороны затрат на фоне стабильной ситуации в энергетике, сообщил в центробанке.

По оценкам НБУ, данные факторы продолжали замедлять инфляцию и в мае.

Продовольственные товары и горючее

По данным НБУ, удорожание продовольственных товаров существенно замедлилось, что объясняется снижением темпов роста расходов на сырье и горючее, восстановлением производственных и логистических цепей, в том числе на фоне стабильной ситуации в энергетике.

Кроме того, снижение мировых цен на фоне слабого спроса, а также неопределенность, связанная с ограничением транзита продовольствия через соседние страны ЕС, обусловили замедление удорожания молочных продуктов и подсолнечного масла. Цены на крупу и муку снизились, а на сахар - замедлили рост благодаря достаточным для внутренних нужд урожаям прошлого года.

Несмотря на сезонное увеличение предложения, годовые темпы роста цен на яйца ускорились, отражая низкую базу сравнения в прошлом году. В дальнейшем дорожало мясо, учитывая ограниченные возможности производства и слабый импорт, отметили в НБУ.

Продолжалось замедление роста цен на топливо благодаря наличию значительных запасов, сформированных в предыдущие месяцы по более низким мировым ценам на нефть. Это способствовало и снижению темпов удорожания транспортных услуг, а также ослаблению давления этой компоненты на ИПЦ из-за вторичного эффекта, говорится в обзоре.

Рост административно регулируемой инфляции также сдерживал мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения, сообщили в НБУ.

Напомним, меры НБУ привели к тому, что большинство банков предлагают ставки по вкладам в гривне на уровне 15-20% годовых. Инфляция ожидается на более низком уровне – 15% в этом году и 10% в следующем.

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Инфляция в УкраинеНациональный банк Украины