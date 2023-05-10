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Інфляція в Україні різко сповільнилася: як змінилися ціни

Фото: річна інфляція в Україні у квітні сповільнилася до 17,9% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні у квітні 2023 року, порівняно з квітнем минулого року, зросли на 17,9%, що значно менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (21,3%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, місячна інфляція сповільнилася до 0,2% (у березні - 1,5%, у лютому - 0,7%, у січні - 0,8%). З початку року ціни зросли на 3,2%.

Продукти харчування протягом року подорожчали на 21,7%. Найбільше подорожчали яйця - на 129,3% та овочі - 27,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 17,6%, на одяг та взуття на 3,5%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 4,0%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 20,1%, охорона здоров'я на 12,1%, транспорт - на 23,6% (в т.ч. паливо - на 24,2%), ціни на зв'язок зросли на 11,1% %, на відпочинок та культуру на 11,5%, на освіту - на 9,6%, ресторани та готелі подорожчали на 21,9%, різні товари та послуги на 18,1%.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у 2022 році зросли на 26,6%, що менше за прогнози уряду, НБУ та міжнародних організацій.

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року сповільниться до 14,8%.

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