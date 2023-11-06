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Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися: НБУ назвав тимчасові чинники

Фото: НБУ назвав тимчасові чинники уповільнення інфляції (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Споживча інфляція в Україні у вересні 2023 року сповільнилася до 7,1% у річному вимірі. На це вплинуло декілька чинників, частина з яких - тимчасові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ 25 жовтня, під час якого було підтримано знизити облікову ставку з 20 до 16%.

За оцінками НБУ, сповільнення інфляції тривало й у жовтні.

"Така цінова динаміка зумовлювалася низкою чинників, окремі з яких мають тимчасовий характер. Гарні врожаї та, відповідно, збільшення пропозиції продуктів харчування сприяли суттєвому зниженню продовольчої інфляції. Фіксація тарифів на окремі житлово-комунальні послуги стримувала зростання адміністративних цін", - йдеться повідомленні.

Знизити фундаментальний інфляційний тиск дали змогу заходи НБУ з підтримання стійкості валютного ринку. Це гальмувало подорожчання широкого спектра товарів зі значною часткою імпорту в собівартості та сприяло поліпшенню очікувань, зазначили в НБУ.

Прогноз з інфляції

Нагадаємо, Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%. Швидше, ніж очікувалося, зниження інфляції насамперед зумовлюється більшою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих врожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції.

Надалі вплив цього чинника поступово вичерпуватиметься, що разом із низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольства й збереженням тиску на витрати бізнесу з боку зарплат та енергоносіїв призведе до певного прискорення інфляції - до 9,8% за підсумками 2024 року.

У 2025 році темпи зростання споживчих цін сповільняться до 6% на тлі зменшення безпекових ризиків, що дасть змогу бізнесу поступово налагодити логістику й виробництво. Водночас тиск на ціни зберігатиметься через диспропорції на ринку праці, збільшення споживчого попиту та зростання адміністративних тарифів.

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