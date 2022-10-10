UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Інфляція в Україні прискорилася: що подорожчало за останній місяць

Фото: інфляція в Україні прискорилася до 24,6% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні у вересні 2022 року порівняно із серпнем зросли на 1,9%. З початку року зростання цін склало 21,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, у річному вимірі (до вересня 2021 року) інфляція прискорилася до 24,6% порівняно з 23,8% місяцем раніше.

Продукти харчування в Україні за вересень подорожчали на 1,8%. Найбільше подорожчали яйця - на 22,7%. Овочі за місяць подешевшали на 10,4%, проте вони коштують на 84,8% дорожче, ніж рік тому.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%, на одяг та взуття – на 9,8%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,9%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 2,8%, охорона здоров'я - на 1,8%, транспорт на 0,4%, ціни на зв'язок зросли на 0,3%, на відпочинок та культуру на 1,0%, освіта подорожчала на 7,1%, ресторани та готелі - на 1,7%, різні товари та послуги - 1,5%.

Таким чином, інфляція перебуває на максимумі з лютого 2016 року, коли вона становила 32,7%.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що у 2022 році інфляція в Україні досягне 31%. За прогнозом НБУ, у 2023 році інфляція складе 20,7%, у 2024 році - 9,4%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продуктиІнфляція в Україні