Инфляция в Украине ускорилась: что подорожало за последний месяц

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к сентябрю 2021 года) инфляция ускорилась до 24,6% по сравнению с 23,8% месяцем ранее.

Продукты питания в Украине за сентябрь подорожали на 1,8%. Больше всего подорожали яйца - на 22,7%. Овощи за месяц подешевели на 10,4%, однако они стоят на 84,8% дороже, чем год назад.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, на одежду и обувь - на 9,8%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,9%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 2,8%, здравоохранение - на 1,8%, транспорт на 0,4%, цены на связь выросли на 0,3%, на отдых и культуру на 1,0%, образование подорожало на 7,1%, рестораны и гостиницы - на 1,7%, разные товары и услуги - 1,5%.

Таким образом, инфляция находится на максимуме с февраля 2016 года, когда она составляла 32,7%.