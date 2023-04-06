Інфляція в Україні почала уповільнюватися раніше очікувань НБУ: що впливає на ціни
У лютому 2023 року споживча інфляція в Україні знизилася до 24,9% у річному вимірі. За оцінками НБУ, сповільнення зростання цін тривало і в березні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2023 року).
Експерти НБУ не наводять цифри оцінки інфляції за березень, але згідно з оприлюдненим графіком, інфляція уповільнилась приблизно до 22%.
"Сповільнення відображало ефекти від значної пропозиції продовольства та пального, деокупації частини регіонів України, а також поліпшення ситуації в енергетиці", - йдеться в огляді.
Фундаментальний інфляційний тиск також послаблювався під впливом поліпшення інфляційних очікувань в умовах сприятливої ситуації на валютному ринку та все ще слабкого споживчого попиту. Це нівелювало ефекти від високих витрат бізнесу, зокрема понесених раніше через дефіцит електроенергії, зазначили в НБУ.
За оцінками НБУ, в березні тривало сповільнення інфляції, що крім зазначених чинників також відображало ефекти бази порівняння минулого року.
Ціни на продукти харчування сповільнили зростання, що серед іншого відображало послаблення тиску з боку витрат завдяки поліпшенню ситуації в енергетиці, достатній пропозиції сировини та пального. Зокрема сповільнилося зростання цін на крупи, борошно, олію та цукор, а також продукти їх переробки - завдяки достатнім для забезпечення внутрішніх потреб торішнім врожаям зернових, олійних та цукрових буряків, йдеться в огляді.
Вагомим чинником сповільнення продуктової інфляції також залишалися ефекти від де окупації частини Херсонської області.
Натомість у березні стрімко подорожчали деякі овочі, що, як і очікувалося, переважно відображало вичерпання тимчасових ефектів теплої зимової погоди в попередні місяці. Також високими залишалися темпи зростання цін на яйця.
Далі стрімко знижувалися темпи зростання цін на пальне завдяки достатнім запасам та зниженню світових цін на нафту в річному вимірі Стабілізація цін на пальне сприяла зниженню темпів подорожчання транспортних послуг, а також послабленню тиску цієї компоненти на ІСЦ через вторинні ефекти, йдеться в огляді.
Зростання адміністративно регульованої інфляції також стримував мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ для населення, додали в НБУ.
Нагадаємо, Національний банк України прогнозує, що інфляція стрімко знижуватиметься вже з весни 2023 року. Допоможуть жорстка монетарна політика НБУ, зниження світової інфляції та подальша адаптація бізнесу.
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