Инфляция в Украине начала замедляться раньше ожиданий НБУ: что влияет на цены
В феврале 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 24,9% в годовом исчислении. По оценкам НБУ, замедление роста цен продолжалось и в марте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (апрель 2023 года).
Эксперты НБУ не приводят цифры оценки инфляции за март, но, согласно обнародованному графику, инфляция замедлилась примерно до 22%.
"Замедление отражало эффекты от значительного предложения продовольствия и горючего, деоккупации части регионов Украины, а также улучшение ситуации в энергетике", - говорится в обзоре.
Фундаментальное инфляционное давление также ослаблялось под влиянием улучшения инфляционных ожиданий в условиях благоприятной ситуации на валютном рынке и все еще слабого потребительского спроса. Это нивелировало эффекты от высоких затрат бизнеса, в том числе понесенных ранее из-за дефицита электроэнергии, отметили в НБУ.
По оценкам НБУ, в марте продолжалось замедление инфляции, что, кроме указанных факторов, также отражало эффекты базы сравнения в прошлом году.
Цены на продукты питания замедлили рост, что среди прочего отражало ослабление давления со стороны затрат благодаря улучшению ситуации в энергетике, достаточному предложению сырья и горючего. В частности, замедлился рост цен на крупы, муку, масло и сахар, а также продукты их переработки - благодаря достаточным для обеспечения внутренних потребностей прошлогодним урожаям зерновой, масличной и сахарной свеклы, говорится в обзоре.
Весомым фактором замедления продуктовой инфляции также оставались эффекты от оккупации части Херсонской области.
В марте стремительно подорожали некоторые овощи, что, как и ожидалось, преимущественно отражало исчерпание временных эффектов теплой зимней погоды в предыдущие месяцы. Также высокими оставались темпы роста цен на яйца.
Далее стремительно снижались темпы роста цен на топливо благодаря достаточным запасам и снижению мировых цен на нефть в годовом исчислении Стабилизация цен на топливо способствовала снижению темпов удорожания транспортных услуг, а также ослаблению давления этой компоненты на ИПЦ из-за вторичного эффекта, говорится в обзоре.
Рост административно регулируемой инфляции также сдерживал мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения, добавили в НБУ.
Напомним,Национальный банк Украины прогнозирует , что инфляция будет стремительно снижаться уже с весны 2023 года. Помогут жесткая монетарная политика НБУ, понижение мировой инфляции и последующая адаптация бизнеса.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.