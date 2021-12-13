ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Інфляція в Україні сповільнилася до 10,3%. Але ціни все одно зростають

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 грудня 2021 10:47
Інфляція в Україні сповільнилася до 10,3%. Але ціни все одно зростають Фото: ціни в Україні продовжують зростати (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Споживча інфляція в листопаді 2021 року інфляція в річному вимірі сповільнилася до 10,3% (з 10,9% у жовтні). Але ціни в місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного банку України.

Повідомляється, що споживча інфляція очікувано продовжує сповільнюватися, але досі залишається вище прогнозованої. За даними НБУ, це обумовлено подорожчанням енергоресурсів і сировини, а також збільшенням витрат бізнесу на оплату праці.

Базова інфляція в листопаді незначно прискорилася (до 7,7% р/р з 7,6% р/р у жовтні). Зокрема, подорожчали оброблені продовольчі товари - на 13,3% р/р, у тому числі на макарони, хліб, молочні та м'ясні продукти. Завдяки новому врожаю знизилися темпи зростання ціни на соняшникову олію.

Знизилися темпи зростання цін на фрукти і овочі. Зокрема, яблука і цитрусові продовжували дешевшати, знизилися і ціни на помідори, а подорожчання огірків сповільнилося. Продовжують знижуватися темпи зростання цін на цукор через високий урожай цукрових буряків.

У той же час прискорилися темпи зростання вартості послуг - 10,1 р/р (подорожчали послуги кінотеатрів, спортзалів, готелів, хімчисток і закладів громадського харчування). Зростання цін на паливо незначно сповільнилося (до 33,6% р/р).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з початку 2021 року зростання цін склало 9,4%, а також розписало, що подорожчало найбільше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти Інфляція в Україні
NEWS
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році