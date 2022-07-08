Инфляция в Украине превысила 20%. В НБУ назвали причины роста цен

Как отмечается в обзоре, ускорение инфляции обусловливалось как общемировыми тенденциями, в частности высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, прежде всего связанными с войной:

нарушение производственных и логистических путей

разрушение активов и инфраструктуры

ограниченность запасов и возможностей импорта

оккупация территорий

Инфляционные ожидания в дальнейшем ухудшаются под влиянием роста себестоимости и ограниченного предложения.

По данным НБУ, в дальнейшем ускорялся рост цен на сырые продукты, что прежде всего связано с появлением ранних овощей, которые в этом году значительно дороже вследствие временной оккупации южных регионов, специализирующихся на их выращивании, а также роста расходов на их производство и поставку.

Дорожали также крупы, в частности гречка, из-за ограниченности запасов и возможностей импорта. Быстрее росли цены на мясо, в частности из-за сокращения предложения из восточных и центральных областей.

Ускорение цен на услуги и непродовольственные товары может прежде всего отражать рост расходов бизнеса, говорится в обзоре.

"Сдерживают инфляцию фиксированный обменный курс гривны и мораторий на повышение тарифов на тепло и распределение газа на период военного положения и 6 месяцев после его завершения", - отметили в НБУ.