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Инфляция в Украине превысила 20%. В НБУ назвали причины роста цен

Фото: цены в Украине растут под влиянием высоких цен на энергоносители и войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительская инфляция в Украине в июне ускорилась до 20,1% г/г в июне (с 18,0% в мае). Высокие цены на энергоносители, нарушение производственных и логистических путей, разрушение мощностей и инфраструктуры, оккупация территорий остаются основными факторами усиления инфляционного давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (июль 2022 года).

Как отмечается в обзоре, ускорение инфляции обусловливалось как общемировыми тенденциями, в частности высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, прежде всего связанными с войной:

  • нарушение производственных и логистических путей
  • разрушение активов и инфраструктуры
  • ограниченность запасов и возможностей импорта
  • оккупация территорий

Инфляционные ожидания в дальнейшем ухудшаются под влиянием роста себестоимости и ограниченного предложения.

По данным НБУ, в дальнейшем ускорялся рост цен на сырые продукты, что прежде всего связано с появлением ранних овощей, которые в этом году значительно дороже вследствие временной оккупации южных регионов, специализирующихся на их выращивании, а также роста расходов на их производство и поставку.

Дорожали также крупы, в частности гречка, из-за ограниченности запасов и возможностей импорта. Быстрее росли цены на мясо, в частности из-за сокращения предложения из восточных и центральных областей.

Ускорение цен на услуги и непродовольственные товары может прежде всего отражать рост расходов бизнеса, говорится в обзоре.

"Сдерживают инфляцию фиксированный обменный курс гривны и мораторий на повышение тарифов на тепло и распределение газа на период военного положения и 6 месяцев после его завершения", - отметили в НБУ.

Напомним, потребительские цены в Украине в мае 2022 года по сравнению с апрелем выросли на 2,7%. В годовом измерении (к маю прошлого года) инфляция ускорилась до 18,0%.

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