Инфляция превысила прогноз НБУ

Фактический показатель инфляции в апреле несколько превысил траекторию прогноза Национального банка за апрель 2019 года. Об этом говорится в комментарии НБУ.

Как отметили в НБУ, рост инфляции был обусловлен действием временных факторов, в частности перебоями поставок нефтепродуктов из Беларуси и анонсированными РФ ограничениями на экспорт энергетических товаров в Украину, а также возникновением ажиотажного спроса на отдельные сырые продукты питания вследствие их ограниченного предложения.

Однако базовая инфляция снизилась ощутимее прогноза, в частности, под воздействием жесткой монетарной политики Национального банка, отметили в НБУ.

"Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих отражает временное усиление влияния факторов предложения, которые обусловили более высокие темпы роста цен на сырые продукты питания, а также топливо", - говорится в документе.

По оценкам НБУ, действие этих факторов будет исчерпано в ближайшие месяцы. Следовательно, инфляция будет продолжать снижаться согласно прогнозу Национального банка и стремиться к цели 5% +/- 1 п.п., которой достигнет в 2020 году.

Какую сообщало РБК-Украина, базовая инфляция в Украине в апреле 2019 года составила на 0,4%. По данным Госстата, с начала года базовая инфляция составила 2,1%. В годовом измерении (к апрелю 2018 года) базовая инфляция замедлилась до 7,4%.

Напомним, потребительские цены в Украине в апреле 2019 года по сравнению с мартом выросли на 1,0%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (к апрелю 2018 года) инфляция ускорилась до 8,8%.