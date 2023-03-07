Інфляція почала уповільнюватися раніше очікувань НБУ: що стало причиною

Експерти НБУ не наводять цифри оцінки інфляції за лютий, але згідно з оприлюдненим графіком, інфляція уповільнилась приблизно до 25%.

Як зазначається в огляді, зниження загальної інфляції розпочалося раніше, ніж очікував НБУ у січні, "зокрема завдяки кращій ситуації в енергетиці та теплій зимі".

Утім, фундаментальний інфляційний тиск, виражений зростанням базового ІСЦ, залишався високим, зокрема через подальше відображення більших витрат бізнесу, у тому числі через дефіцит е/е, вважають в НБУ.

Зростання цін на продовольство, передусім сирі продукти харчування, сповільнилося під впливом розширення пропозиції овочів борщового набору, м’яса та круп. Вагомими чинниками сповільнення продуктової інфляції були м'які погодні умови, ефекти від деокупації частини Херсонської області, що дало змогу розблокувати постачання товарів з інших областей України, а також стабільної ситуації на валютному ринку, зазначають в НБУ.

"Натомість стримували сповільнення інфляції подальше відображення більших витрат підприємств, понесених раніше, зокрема через дефіцит електроенергії. Через це, а також вичерпання запасів продукції тривалого зберігання і надалі високими темпами зростали ціни на оброблені продукти та непродовольчі товари", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, темпи зростання цін на пальне стрімко знизилися в умовах достатньої пропозиції та слабшого попиту на нього, у тому числі завдяки кращій ситуації в енергетиці та теплій погоді, а також зниження світових цін на нафту в річному вимірі.

"Завдяки меншому тиску з боку цін на пальне нижчими темпами дорожчали транспортні послуги, а під впливом слабшого споживчого попиту пригальмувало подорожчання алкогольних напоїв. Зростання адміністративно регульованих цін і надалі стримував мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ для населення", - йдеться в огляді.