Инфляция в еврозоне достигла исторического максимума

Инфляция в еврозоне в ноябре 2021 года взлетела до самого высокого уровня за всю историю наблюдений из-за резкого роста цен на энергоносители. Инфляция, вероятно, достигла пика перед медленным снижением.

По данным Евростата, рост потребительских цен в 19 странах, где используется евро, ускорился до 4,9% в ноябре, что является самым высоким уровнем за 25 лет с момента расчета этого показателя, по сравнению с 4,1% месяцем ранее.

ec.europa.eu

Цены на энергоносители выросли на 27% по сравнению с прошлым годом, так как цены на нефть резко выросли. Но инфляция в сфере услуг и неэнергетических промышленных товаров, тормозившая рост цен в прошлые годы, была выше 2%, что свидетельствует о быстром росте базового ценового давления.

Хотя инфляция в настоящее время более чем вдвое превышает целевой показатель Европейского центрального банка в размере 2%, она вряд ли вызовет какие-либо меры политики, даже если данные будут вызывать дискомфорт и могут вызвать политическое давление на ЕЦБ с целью сдерживать рост цен.

ЕЦБ давно утверждал, что всплеск инфляции носит временный характер, вызван рядом разовых факторов и со временем утихнет, поэтому меры политики сейчас будут контрпродуктивными, поскольку они помешают экономическому росту, когда инфляция снизится сама по себе.

В то время как некоторые политики предупреждали, что высокая инфляция, пусть даже временная, может спровоцировать рост заработной платы, президент ЕЦБ Кристин Лагард и главный экономист Филип Лейн отвергли этот аргумент, заявив, что рост заработной платы остается слабым и нет никаких признаков того, что фирмы меняют поведение в отношении вознаграждения.