Infiniti знімає з виробництва одразу два кросовери: у чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autоmotive News .

Скоротити і без того слабкий продуктовий портфель вирішено через невеликі продажі: на основному ринку США в 2024 році обидва "молодші" кросовери розійшлися сукупним тиражем менше 15 тисяч екземплярів, сильно поступаючись однокласникам.

Infiniti QX50 і QX55 випускають на заводі в Мексиці, причому обидві моделі не молоді: друге покоління "п'ятдесятки" вийшло 2017 року, а крос-купе з індексом 55 додалося 2020 року. Президент Трамп говорив про бажання підвищити мита на імпорт з-за кордону, і цей факт японці теж могли тримати в голові, погоджуючи дострокову відставку.

Хоча в американській лінійці Infiniti кросовери QX50 і QX55 найдоступніші, дешевими їх не назвати. Таким чином, у 2026 році найпростішою моделлю Infiniti у США стане QX60 – преміум-версія Nissan Pathfinder.

Прямого спадкоємця QX50 і QX55 не буде, але за неофіційними даними аналог на базі Nissan X-Trail у планах все-таки є. Від його продажів можуть залежати перспективи марки в цілому, адже материнська фірма Nissan перебуває в кризі і ризикує втратити самостійність в альянсі з Honda.