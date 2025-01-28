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Infiniti знімає з виробництва одразу два кросовери: у чому причина

Вівторок 28 січня 2025 21:35
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Infiniti знімає з виробництва одразу два кросовери: у чому причина Фото: Infiniti знімає з виробництва одразу два кросовери (infinitiofcentralarkansas.com)
Автор: Константин Широкун

Infiniti позбавиться найдоступніших кросоверів наприкінці року, виробництво моделей QX50 та QX55 припинять у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autоmotive News.

Скоротити і без того слабкий продуктовий портфель вирішено через невеликі продажі: на основному ринку США в 2024 році обидва "молодші" кросовери розійшлися сукупним тиражем менше 15 тисяч екземплярів, сильно поступаючись однокласникам.

Infiniti QX50 і QX55 випускають на заводі в Мексиці, причому обидві моделі не молоді: друге покоління "п'ятдесятки" вийшло 2017 року, а крос-купе з індексом 55 додалося 2020 року. Президент Трамп говорив про бажання підвищити мита на імпорт з-за кордону, і цей факт японці теж могли тримати в голові, погоджуючи дострокову відставку.

Хоча в американській лінійці Infiniti кросовери QX50 і QX55 найдоступніші, дешевими їх не назвати. Таким чином, у 2026 році найпростішою моделлю Infiniti у США стане QX60 – преміум-версія Nissan Pathfinder.

Прямого спадкоємця QX50 і QX55 не буде, але за неофіційними даними аналог на базі Nissan X-Trail у планах все-таки є. Від його продажів можуть залежати перспективи марки в цілому, адже материнська фірма Nissan перебуває в кризі і ризикує втратити самостійність в альянсі з Honda.

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