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Infiniti снимает с производства сразу два кроссовера: в чем причина

Вторник 28 января 2025 21:35
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Infiniti снимает с производства сразу два кроссовера: в чем причина Фото: Infiniti снимает с производства сразу два кроссовера (infinitiofcentralarkansas.com)
Автор: Константин Широкун

Infiniti избавится от самых доступных кроссоверов в конце года, производство моделей QX50 и QX55 прекратят в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autоmotive News.

Сократить и без того слабый продуктовый портфель решено из-за небольших продаж: на основном рынке США в 2024 году оба "младших" кроссовера разошлись совокупным тиражом менее 15 тысяч экземпляров, сильно уступая одноклассникам.

Infiniti QX50 и QX55 выпускают на заводе в Мексике, причем обе модели не молодые: второе поколение "пятидесятки" вышло в 2017 году, а кросс-купе с индексом 55 добавилось в 2020 году. Президент Трамп говорил о желании повысить пошлины на импорт из-за рубежа, и этот факт японцы тоже могли держать в голове, согласовывая досрочную отставку.

Хотя в американской линейке Infiniti кроссоверы QX50 и QX55 самые доступные, дешевыми их не назвать. Таким образом, в 2026 году самой простой моделью Infiniti в США станет QX60 - премиум-версия Nissan Pathfinder.

Прямого наследника QX50 и QX55 не будет, но по неофициальным данным аналог на базе Nissan X-Trail в планах все-таки есть. От его продаж могут зависеть перспективы марки в целом, ведь материнская фирма Nissan находится в кризисе и рискует потерять самостоятельность в альянсе с Honda.

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