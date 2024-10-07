Іньєста зрадив 8-й номер: легенда "Барселони" невчасно завершив кар'єру

Легендарний іспанський футболіст Андрес Іньєста несподівано оголосив про відхід з великого футболу 7 жовтня. Усі чекали на історичну заяву на день пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram футболіста .

Один з найтитулованіших футболістів світу розмістив відповідний допис у власних соцмережах, чим здивував більшість своїх шанувальників. Раніше прогнозували, що офіційно він підведе риску під своєю кар'єрою 8 жовтня, оскільки більшу частину футбольного життя провів під 8-м номером. Але легенда і в цьому випадку відійшов від стандартів.

Іньєста провів у великому футболі 22 роки, відтоді, як 20 жовтня 2002 року дебютував у основі "Барси" в матчі Ліги чемпіонів проти бельгійського "Брюгге". У столиці Каталонії він провів найкращі 16 років футбольної біографії. За основну команду каталонців Іньєста відіграв 674 матчів, забив 57 голів та віддав 135 результативних передач.

У 2018-му він залишив команду та ще чотири роки пограв у екзотичних першостях. Спочатку в Японії за "Віссел Кобе", а потім в ОАЕ – за "Емірейтс".

Також в активі гравця 131 поєдинок за збірну Іспанії, у яких він забив 13 голів. Саме його точний удар у 2010 році приніс національній команді країни перше та поки єдине "золото" на чемпіонатах світу.

Усі титули Іньєсти

Легендарна "вісімка" каталонців – один з найбільш титулованих гравців в історії світового футболу. І офіційно – найтитулованіший у Іспанії. За 22 роки він виграв 38 різноманітних командних титулів. Зараз принагідно згадати їх.

За "Барселону": 9-разовий чемпіон Іспанії, 6-разовий володар Кубка та 7-разовий – Суперкубка країни, 4-разовий переможець Ліги чемпіонів, тричі перемагав у Суперкубку УЕФА та Клубному чемпіонаті світу.

У складі "Віссел Кобе" має титули чемпіона, володаря Кубка та Суперкубка Японії.

Зі збірною Іспанії був переможцем чемпіонату світу та двічі тріумфував на Євро. Зокрема, на турнірі 2012 року, який прийняли Україна та Польща.

Крім того, вигравав юнацькі чемпіонати Європи U-16 та U-19. Має безліч індивідуальних відзнак, але не дочекався головної – "Золотого м'яча". На думку експертів, саме Іньєста заслужив приз у 2010 році. Але його віддали Ліонелю Мессі.