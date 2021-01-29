ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Инъекция народной воли. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

 

- Когда наконец начнется вакцинация населения Украины?
- Почему в Украине до сих пор нет ни одной вакцины от COVID-19?
- Нужен ли нам закон о референдуме?
- Действительно ли украинцы смогут решать общегосударственные вопросы?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Руслан Стефанчук, первый заместитель Главы Верховной Рады Украины;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО «Батькивщина»;

Федор Вениславский, народный депутат, «Слуга народа», представитель

Президента Украины в Конституционном Суде;

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии «Еропейская солидарность»;

Сергей Рахманин, народный депутат, «Голос»;

Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Ольга Стефанишина, народный депутат, «Голос», член Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине;

Наталия Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;

Самые читаемые новости

Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);

Лилия Чуб, директор клиники семейной медицины (Дубай, ОАЭ);

Борис Бриль, врач-анестезиолог медицинского центра «Рамат Авив» (Тель-Авив, Израиль).

Они говорят, а решает народ.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины