Инъекция народной воли. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

- Когда наконец начнется вакцинация населения Украины?
- Почему в Украине до сих пор нет ни одной вакцины от COVID-19?
- Нужен ли нам закон о референдуме?
- Действительно ли украинцы смогут решать общегосударственные вопросы?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Руслан Стефанчук, первый заместитель Главы Верховной Рады Украины;
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО «Батькивщина»;
Федор Вениславский, народный депутат, «Слуга народа», представитель
Президента Украины в Конституционном Суде;
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии «Еропейская солидарность»;
Сергей Рахманин, народный депутат, «Голос»;
Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Ольга Стефанишина, народный депутат, «Голос», член Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;
Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине;
Наталия Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;
Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);
Лилия Чуб, директор клиники семейной медицины (Дубай, ОАЭ);
Борис Бриль, врач-анестезиолог медицинского центра «Рамат Авив» (Тель-Авив, Израиль).
Они говорят, а решает народ.