Инъекция народной воли. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

- Когда наконец начнется вакцинация населения Украины?

- Почему в Украине до сих пор нет ни одной вакцины от COVID-19?

- Нужен ли нам закон о референдуме?

- Действительно ли украинцы смогут решать общегосударственные вопросы?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Руслан Стефанчук, первый заместитель Главы Верховной Рады Украины;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО «Батькивщина»;

Федор Вениславский, народный депутат, «Слуга народа», представитель

Президента Украины в Конституционном Суде;

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии «Еропейская солидарность»;

Сергей Рахманин, народный депутат, «Голос»;

Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Ольга Стефанишина, народный депутат, «Голос», член Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине;

Наталия Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;

Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);

Лилия Чуб, директор клиники семейной медицины (Дубай, ОАЭ);

Борис Бриль, врач-анестезиолог медицинского центра «Рамат Авив» (Тель-Авив, Израиль).

Они говорят, а решает народ.