Ін'єкція народної волі. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

- Коли нарешті почнеться вакцинація населення України?

- Чому в Україні досі немає жодної вакцини від COVID-19?

- Чи потрібен нам закон про референдум?

- Чи дійсно українці зможуть вирішувати загальнодержавні питання?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;

Федір Веніславський, народний депутат, «Слуга народу», представник Президента України в Конституційному Суді;

Артур Герасимов, співголова фракції партії «Європейська солідарність»;

Сергій Рахманін, народний депутат, «Голос»;

Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа – за життя»;

Ольга Стефанішина, народний депутат, «Голос», член Комітету ВР України з питань здоров’я нації;

Катерина Булавінова, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ в Україні;

Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ;

Михайло Фаворов, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології (Атланта, США);

Лілія Чуб, директор клініки сімейної медицини (Дубай, ОАЕ);

Борис Бриль, лікар-анестезіолог медичного центру «Рамат Авів» (Тель-Авів, Ізраїль).

Вони говорять, а вирішує народ.