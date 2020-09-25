Индустриальный парк "Белая Церковь" примет Форум инновационных производств 15 октября

15 октября на территории индустриального парка "Белая Церковь" состоится Форум инновационных производств для владельцев производственных, строительных, торговых предприятий и компаний. Организаторами события являются Киевский международный экономический форум и индустриальный парк "Белая Церковь", стратегический партнер – холинговая компания UFuture.

Цель мероприятия — развитие производственных предприятий в Украине путем доступа к экосистеме индустриальных парков, акселераторов, инвестиционных и партнерских программ.

Тематика Форума:

индустриальные парки как драйверы экономического роста;

made in Ukraine на глобальных рынках;

деньги для развития: источники, условия, риски;

новые бизнес-стратегии в новой экономике.

Среди спикеров Форума:

Василий Хмельницкий, Основатель холдинговой компании UFuture

Дмитрий Наталуха, Народный депутат Украины IX созыва, председатель Комитета по вопросам экономического развития

Владимир Хмурич, Генеральный директор индустриального парка "Белая Церковь"

Константин Ефименко, Президент компании Biopharma

Алексей Тимофеев, Соучредитель инвестиционной компании Trident Acquisitions Corp.

Андрей Здесенко, Основатель и Президент корпорации "Биосфера"

Борис Шестопалов, Совладелец и СЕО HD-group, основатель GFS group.

Во время Форума на территории индустриального парка «Белая Церковь» будет работать экспозона украинских производителей. Участие в Форуме бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов по ссылке .