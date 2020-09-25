Индустриальный парк "Белая Церковь" примет Форум инновационных производств 15 октября

15 октября на территории индустриального парка "Белая Церковь" состоится Форум инновационных производств для владельцев производственных, строительных, торговых предприятий и компаний. Организаторами события являются Киевский международный экономический форум и индустриальный парк "Белая Церковь", стратегический партнер – холинговая компания UFuture.
Цель мероприятия — развитие производственных предприятий в Украине путем доступа к экосистеме индустриальных парков, акселераторов, инвестиционных и партнерских программ.
Тематика Форума:
Среди спикеров Форума:
Во время Форума на территории индустриального парка «Белая Церковь» будет работать экспозона украинских производителей. Участие в Форуме бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов по ссылке.