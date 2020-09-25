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Індустріальний парк "Біла Церква" прийме Форум інноваційних виробництв 15 жовтня

 

15 жовтня на території індустріального парку "Біла Церква" відбудеться Форум інноваційних виробництв для власників виробничих, будівельних, торгових підприємств і компаній. Організаторами події є Київський міжнародний економічний форум та індустріальний парк "Біла Церква", стратегічний партнер – холдингова компанія UFuture.

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Мета заходу — розвиток виробничих підприємств в Україні шляхом доступу до екосистеми індустріальних парків, акселераторів, інвестиційних та партнерських програм.

Тематика Форуму:

  • індустріальні парки як драйвери економічного зростання;
  • made in Ukraine на глобальних ринках;
  • гроші для розвитку: джерела, умови, ризики;
  • нові бізнес-стратегії у новій економіці.

Серед спікерів Форуму:

  • Василь Хмельницький, Засновник холдингової компанії UFuture
  • Дмитро Наталуха, Народний депутат України IX скликання, Голова Комітету з питань економічного розвитку
  • Володимир Хмурич, Генеральний директор індустріального парку "Біла Церква"
  • Костянтин Єфименко, Президент компанії Biopharma
  • Олексій Тимофєєв, Співзасновник інвестиційної компанії Trident Acquisitions Corp
  • Андрій Здесенко, Засновник та Президент корпорації "Біосфера"
  • Борис Шестопалов, Співвласник та СЕО HD-group, Засновник GFS group.

Під час Форуму на території індустріального парку "Біла Церква" працюватиме експозона українських виробників. Участь у Форумі безкоштовна за умови попередніх реєстрації та отримання підтвердження від організаторів за посиланням.

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