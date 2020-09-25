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Индустриальный парк "Белая Церковь" примет Форум инновационных производств 15 октября

Пресс-релизы, Пятница 25 сентября 2020 14:11
Индустриальный парк "Белая Церковь" примет Форум инновационных производств 15 октября

15 октября на территории индустриального парка "Белая Церковь" состоится Форум инновационных производств для владельцев производственных, строительных, торговых предприятий и компаний. Организаторами события являются Киевский международный экономический форум и индустриальный парк "Белая Церковь", стратегический партнер – холинговая компания UFuture.

Цель мероприятия — развитие производственных предприятий в Украине путем доступа к экосистеме индустриальных парков, акселераторов, инвестиционных и партнерских программ.

Тематика Форума:

  • индустриальные парки как драйверы экономического роста;
  • made in Ukraine на глобальных рынках;
  • деньги для развития: источники, условия, риски;
  • новые бизнес-стратегии в новой экономике.

Среди спикеров Форума:

  • Василий Хмельницкий, Основатель холдинговой компании UFuture
  • Дмитрий Наталуха, Народный депутат Украины IX созыва, председатель Комитета по вопросам экономического развития
  • Владимир Хмурич, Генеральный директор индустриального парка "Белая Церковь"
  • Константин Ефименко, Президент компании Biopharma
  • Алексей Тимофеев, Соучредитель инвестиционной компании Trident Acquisitions Corp.
  • Андрей Здесенко, Основатель и Президент корпорации "Биосфера"
  • Борис Шестопалов, Совладелец и СЕО HD-group, основатель GFS group.

Во время Форума на территории индустриального парка «Белая Церковь» будет работать экспозона украинских производителей. Участие в Форуме бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов по ссылке.

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