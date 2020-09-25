Индустриальный парк "Белая Церковь" примет Форум инновационных производств 15 октября
Пресс-релизы,
Пятница 25 сентября 2020 14:11
Новина українською
15 октября на территории индустриального парка "Белая Церковь" состоится Форум инновационных производств для владельцев производственных, строительных, торговых предприятий и компаний. Организаторами события являются Киевский международный экономический форум и индустриальный парк "Белая Церковь", стратегический партнер – холинговая компания UFuture.
Цель мероприятия — развитие производственных предприятий в Украине путем доступа к экосистеме индустриальных парков, акселераторов, инвестиционных и партнерских программ.
Тематика Форума:
- индустриальные парки как драйверы экономического роста;
- made in Ukraine на глобальных рынках;
- деньги для развития: источники, условия, риски;
- новые бизнес-стратегии в новой экономике.
Среди спикеров Форума:
- Василий Хмельницкий, Основатель холдинговой компании UFuture
- Дмитрий Наталуха, Народный депутат Украины IX созыва, председатель Комитета по вопросам экономического развития
- Владимир Хмурич, Генеральный директор индустриального парка "Белая Церковь"
- Константин Ефименко, Президент компании Biopharma
- Алексей Тимофеев, Соучредитель инвестиционной компании Trident Acquisitions Corp.
- Андрей Здесенко, Основатель и Президент корпорации "Биосфера"
- Борис Шестопалов, Совладелец и СЕО HD-group, основатель GFS group.
Во время Форума на территории индустриального парка «Белая Церковь» будет работать экспозона украинских производителей. Участие в Форуме бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов по ссылке.