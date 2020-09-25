Індустріальний парк "Біла Церква" прийме Форум інноваційних виробництв 15 жовтня
Прес-релізи,
П'ятниця 25 вересня 2020 14:11
Новость на русском
15 жовтня на території індустріального парку "Біла Церква" відбудеться Форум інноваційних виробництв для власників виробничих, будівельних, торгових підприємств і компаній. Організаторами події є Київський міжнародний економічний форум та індустріальний парк "Біла Церква", стратегічний партнер – холдингова компанія UFuture.
Мета заходу — розвиток виробничих підприємств в Україні шляхом доступу до екосистеми індустріальних парків, акселераторів, інвестиційних та партнерських програм.
Тематика Форуму:
- індустріальні парки як драйвери економічного зростання;
- made in Ukraine на глобальних ринках;
- гроші для розвитку: джерела, умови, ризики;
- нові бізнес-стратегії у новій економіці.
Серед спікерів Форуму:
- Василь Хмельницький, Засновник холдингової компанії UFuture
- Дмитро Наталуха, Народний депутат України IX скликання, Голова Комітету з питань економічного розвитку
- Володимир Хмурич, Генеральний директор індустріального парку "Біла Церква"
- Костянтин Єфименко, Президент компанії Biopharma
- Олексій Тимофєєв, Співзасновник інвестиційної компанії Trident Acquisitions Corp
- Андрій Здесенко, Засновник та Президент корпорації "Біосфера"
- Борис Шестопалов, Співвласник та СЕО HD-group, Засновник GFS group.
Під час Форуму на території індустріального парку "Біла Церква" працюватиме експозона українських виробників. Участь у Форумі безкоштовна за умови попередніх реєстрації та отримання підтвердження від організаторів за посиланням.