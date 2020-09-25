Індустріальний парк "Біла Церква" прийме Форум інноваційних виробництв 15 жовтня

15 жовтня на території індустріального парку "Біла Церква" відбудеться Форум інноваційних виробництв для власників виробничих, будівельних, торгових підприємств і компаній. Організаторами події є Київський міжнародний економічний форум та індустріальний парк "Біла Церква", стратегічний партнер – холдингова компанія UFuture.

Мета заходу — розвиток виробничих підприємств в Україні шляхом доступу до екосистеми індустріальних парків, акселераторів, інвестиційних та партнерських програм.

Тематика Форуму:

індустріальні парки як драйвери економічного зростання;

made in Ukraine на глобальних ринках;

гроші для розвитку: джерела, умови, ризики;

нові бізнес-стратегії у новій економіці.

Серед спікерів Форуму:

Василь Хмельницький, Засновник холдингової компанії UFuture

Дмитро Наталуха, Народний депутат України IX скликання, Голова Комітету з питань економічного розвитку

Володимир Хмурич, Генеральний директор індустріального парку "Біла Церква"

Костянтин Єфименко, Президент компанії Biopharma

Олексій Тимофєєв, Співзасновник інвестиційної компанії Trident Acquisitions Corp

Андрій Здесенко, Засновник та Президент корпорації "Біосфера"

Борис Шестопалов, Співвласник та СЕО HD-group, Засновник GFS group.