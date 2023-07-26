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В Індонезії заблокували новий сайт Twitter: у чому причина

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Індонезія, Середа 26 липня 2023 17:04
В Індонезії заблокували новий сайт Twitter: у чому причина Фото: Twitter (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Індонезія заблокувала X.com (новий сайт Twitter - ред.) через обмеження на порнографію та азартні ігри в країні.

Про це заявило Міністерство зв'язку та інформатики Індонезії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.com.

Зазначається, що доступ до сайту обмежений, оскільки домен раніше використовувався сайтами, які не дотримувалися законів країни проти негативного контенту. Йдеться про порнографію та азартні ігри.

Що ще кажуть в уряді Індонезії

Генеральний директор з інформації та зв'язків із громадськістю Міністерства зв'язку та інформатики Індонезії Усман Кансонг заявив, що уряд зв'язався з представниками соціальної мережі X, щоб уточнити характер сайту.

"Раніше сьогодні ми говорили з представниками Twitter, і вони надішлють нам лист, щоб повідомити, що X.com буде використовуватися Twitter", - сказав Кансонг.

Цей крок означає, що індонезійці наразі не можуть отримати доступ до платформи, яка, за повідомленнями, налічує близько 24 мільйонів користувачів із 270-мільйонного населення країни.

Зміна логотипа соцмережі

Нагадаємо, Ілон Маск та головний виконавчий директор Twitter Лінда Яккаріно представили логотип соціальної мережі, на якому білий хрестик на чорному тлі замінив знайомий символ синього птаха.

Потім Ілон Маск пояснив своє рішення змінити логотип Twitter на "Х" планами перетворити бізнес на широку платформу для комунікацій та фінансових транзакцій.

За кілька тижнів до завершення придбання Twitter минулого року Маск сказав, що покупка компанії прискорить його прагнення створити "додаток для всього" під назвою "X" на три-п'ять років.

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