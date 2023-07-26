В Индонезии заблокировали новый сайт Twitter: в чем причина

Индонезия заблокировала X.com (новый сайт Twitter - ред.) из-за ограничений на порнографию и азартные игры в стране.

Об этом заявило Министерство связи и информатики Индонезии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.com .

Отмечается, что доступ к сайту ограничен, поскольку домен ранее использовался сайтами, которые не соблюдали законы страны против негативного контента. Речь идет о порнографии и азартных играх.

Что еще говорят в правительстве Индонезии

Генеральный директор по информации и связям с общественностью Министерства связи и информатики Индонезии Усман Кансонг заявил, что правительство связалось с представителями социальной сети X, чтобы уточнить характер сайта.

"Ранее сегодня мы говорили с представителями Twitter, и они пришлют нам письмо, чтобы сообщить, что X.com будет использоваться Twitter", - сказал Кансонг.

Этот шаг означает, что индонезийцы пока не могут получить доступ к платформе, которая, по сообщениям, насчитывает около 24 миллионов пользователей из 270-миллионного населения страны.

Смена логотипа соцсети

Напомним, Илон Маск и главный исполнительный директор Twitter Линда Яккарино представили логотип социальной сети, на котором белый крестик на черном фоне заменил знакомый символ синей птицы.

Затем Илон Маск объяснил свое решение изменить логотип Twitter на "Х" планами превратить бизнес в широкую платформу для коммуникаций и финансовых транзакций.

За несколько недель до завершения приобретения Twitter в прошлом году Маск сказал, что покупка компании ускорит его стремление создать "приложение для всего" под названием "X" на три-пять лет.