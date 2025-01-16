В Індонезії почалося виверження вулкана Ібу: тисячі жителів евакуюються

Згідно з даними вулканологічного агентства Індонезії, виверження тривало близько двох хвилин, після чого рівень небезпеки в прилеглих районах було підвищено до максимального.

Евакуація в терміновому порядку

Представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Абдул Мухарі повідомив, що евакуація жителів почалась пізно ввечері в середу. Пріоритет було віддано 3000 жителям, які розташовані найближче до вулкана. Він також зазначив, що в зоні ризику перебуває близько 13 000 осіб.

Відео: LW World News

"Судячи із ситуації на місцях, вона, як і раніше, досить стабільна", - заявив Абдул Мухарі.

Індонезія на лінії "Вогняного кільця"

Вулкан Ібу, як і багато інших в Індонезії, розташований на Тихоокеанському "Вогняному кільці" - зоні підвищеної вулканічної та сейсмічної активності. У країні налічується 127 діючих вулканів, і виверження відбуваються регулярно.

Mt Ibu в Індонезії сьогодні вранці (за місцевим часом) знову вивергнувся...pic.twitter.com/ASWPvmxUA6 - Volcaholic (@volcaholic1) 15 січня 2025 року

Відео: Volcaholic

Минулого року вулкан Ібу вже проявляв активність, що в травні призвело до евакуації жителів із семи довколишніх сіл.