В Индонезии началось извержение вулкана Ибу: тысячи жителей эвакуируются

Вчера, 15 января, произошло извержение вулкана, которое выбросило в небо густое облако пепла на высоту до четырех километров. Индонезийские власти начали эвакуацию около 3000 человек, проживающих вблизи вулкана Ибу на восточном острове Хальмахера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно данным вулканологического агентства Индонезии, извержение продолжалось около двух минут, после чего уровень опасности в близлежащих районах был повышен до максимального.
Представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Абдул Мухари сообщил, что эвакуация жителей началась поздно вечером в среду. Приоритет был отдан 3000 жителям, которые расположены ближе всего к вулкану. Он также отметил, что в зоне риска находится около 13 000 человек.
#BREAKING #INDONESIA #HALMAHERA- LW World News (@LoveWorld_Peopl) 15января2025 года
ИНДОНЕЗИЯ : МАССИВНОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА МАУНТ ИБУ
на отдаленном острове Халмахера.
Тысячи островитян должны быть эвакуированы после извержения.
Это уже пятое извержение в этом году.#Ultimahora #IBU #Вулкан #Вулкан #Вулкан #Извержение #Вулкан #Erupcion pic.twitter.com/HuLtPTlxKn
Видео: LW World News
"Судя по ситуации на местах, она по-прежнему достаточно стабильна", - заявил Абдул Мухари.
Вулкан Ибу, как и многие другие в Индонезии, расположен на Тихоокеанском "Огненном кольце" - зоне повышенной вулканической и сейсмической активности. В стране насчитывается 127 действующих вулканов, и извержения происходят регулярно.
Mt Ibu в Индонезии сегодня утром (по местному времени) снова извергся...pic.twitter.com/ASWPvmxUA6- Volcaholic (@volcaholic1) 15 января 2025 года
Видео: Volcaholic
В прошлом году вулкан Ибу уже проявлял активность, что в мае привело к эвакуации жителей из семи близлежащих сел.
Напомним, что вулкан, расположенный неподалеку Рейкьявика, извергся в десятый раз за последние три года, создав зрелищные фонтаны лавы и дыма. По данным Метеорологического управления Исландии, инцидент не вызвал перебоев в работе инфраструктуры или авиасообщения.