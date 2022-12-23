Індонезія запросила до морських навчань США, Південну Корею, КНДР і Росію

Як зазначив в інформації командувач оперативної групи MNEK 2023, адмірал ВМС Індонезії Денні Прасетіо, навчання MNEK проводитимуться в Макасарі, столиці провінції Південний Сулавесі, із залученням військово-морських сил 47 дружніх країн.

"Згідно з політикою уряду, ВМС Індонезії нейтральні. Тому ми запрошуємо ВМС дружніх країн, включаючи ВМС Південної Кореї та Північної Кореї", - зазначив він.

За його словами, до навчань Індонезія запросила великі країни, такі як США, Китай, Росія, Канада, Південна Корея, КНДР. Запрошення останніх двох країн командувач пояснив тим, що жодних проблем під час проведення MNEK не було, хоча Індонезія чудово розуміє наявність конфлікту між КНДР та Південною Кореєю, але перешкод для участі обох держав у багатонаціональних навчаннях не бачить.

"Попри те, що інтенсивність конфлікту між цими двома країнами досить висока, ми запрошуємо їх разом, вони в порядку. Між ними немає конфлікту, коли вони зустрічаються віч-на-віч тут", - запевнив адмірал.

Загалом Прасетіо сказав, що ВМС Індонезії підготували 17 KRI, включаючи госпітальне судно KRI Wahidin Sudirohusodo-991.

"Звичайно, оснащення повніше, ніж на попередніх кораблях. Ми підготували 17 кораблів, і вони будуть підлаштовуватися під потреби на місцях", - підкреслив він.

Видання нагадало, що багатосторонні морські навчання "Комодо" (MNEK) - це міжнародні навчання невійськового характеру, які регулярно проводяться кожні два роки з 2014 року. Тема MNEK 2023 - "Партнерство для відновлення та зміцнення". Тож, ВМС Індонезії запрошує військово-морські сили дружніх країн провести навчання разом, щоб відпрацювати спільні дії при виході країн з пандемії COVID-19 і при допомозі у вирішенні гуманітарних проблем за умов можливих стихійних лих.

На додаток до морських навчань, MNEK також передбачає низку заходів, таких як будівництво громадських об’єктів, Програма інженерних або медичних цивільних заходів, культурні програми, морські виставки тощо. Перший MNEK було проведено у 2014 році в Батамі, другий - у 2016 році в Паданзі і третій - у Ломбок у 2018 році.