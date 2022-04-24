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Индонезия запретила экспорта пальмового масла из-за дефицита после вторжения России в Украину

Фото: президент Индонезии Джоко Видодо (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индонезия, крупнейший в мире производитель пальмового масла, объявила о планах запретить экспорт. Это шокирующий шаг может еще больше разжечь растущую глобальную продовольственную инфляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Прекращение поставок растительного масла, широко используемого в различных продуктах, от тортов до косметики, может привести к увеличению затрат производителей. На Индонезию приходится более половины мировых поставок пальмового масла.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что хочет обеспечить доступность продуктов питания в стране после того, как глобальная продовольственная инфляция взлетела до рекордно высокого уровня после вторжения России в Украину.

"Я буду контролировать и оценивать реализацию этой политики, чтобы растительное масло на внутреннем рынке стало доступным и доступным", - сказал он.

Цены на альтернативные растительные масла подскочили в ответ на меры, которые вступят в силу 28 апреля. Соевое масло, второе наиболее используемое растительное масло, выросло на 4,5% до рекордно высокого уровня.

Мировые цены на сырое пальмовое масло, которое Индонезия использует для приготовления растительного масла, выросли в этом году до исторического максимума.

В этом году мировые рынки пищевого масла были потрясены вторжением России в Украину, что привело к прекращению поставок подсолнечного масла из региона.

На Черное море приходится 76% мирового экспорта подсолнечного масла, и коммерческие перевозки из этого региона серьезно пострадали после того, как российские войска вторглись в Украину в феврале.

Большие запасы альтернатив, включая соевое и рапсовое масло, также недоступны после того, как засухи повредили последние урожаи в Аргентине, Бразилии и Канаде.

Отметим, мировые цены на продовольствие выросли до рекордного уровня из-за вторжения России в Украину. Базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос в марте на 12,6%, достигнув исторического максимума.

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Индонезия