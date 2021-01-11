Индонезия выдала разрешение на использование вакцины Sinovaс. Ее ждет Украина

Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса компании Sinovac. Индонезия стала первой после Китая страной, выдавшей разрешение.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Подчеркивается, что промежуточные данные испытания на людях на позднем этапе в Индонезии показали, что вакцина была эффективной на 65,3%.

Именно этот препарат ожидает и Украина.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первые поставки вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале. Договор заключен с китайской фармкомпанией Sinovac Biotech.

При этом Украина в своем плане вакцинации не собирается использовать российскую вакцину.

Как писало РБК-Украина, в госпредприятии "Медицинские закупки" заявили, что Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины. В ГП подчеркивали, что он превысил свои полномочия.

Кроме того, Украина направила Европейской комиссии письмо с просьбой помочь с поставками вакцины от COVID.